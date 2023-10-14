Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Di Konferensi Clapham Medan, Michael Sianipar Ajak Pilih Pemimpin yang Peduli Anak Muda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:17 WIB
Di Konferensi Clapham Medan, Michael Sianipar Ajak Pilih Pemimpin yang Peduli Anak Muda
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar. (MPI)
A
A
A

MEDAN – Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar berbagi pengalaman di Konferensi Clapham yang digelar di Clapham Collective, Medan, Sumatera Utara, Jumat (13/10/2023).

Di hadapan anak muda yang memadati ruang konferensi, Michael mengatakan salah satu hal penting harus dimiliki anak muda adalah harapan.

Menurutnya, harapan akan membawa anak muda pada kepercayaan untuk mewujudkan impian. Terlebih, ketika anak muda berada dalam fase kritis karena banyaknya tantangan dan ujian yang dihadapi.

“Selama saya berkarier, berkah paling besar yang saya terima selain misi dan stamina adalah harapan. Karena ketika kita kehilangan harapan, maka kita tidak memiliki tujuan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan,” ujar Michael yang diundang sebagai pembicara dalam acara tersebut, Jumat (13/10/2023).

Politisi muda dari Partai Perindo itu menjabarkan di tengah era bonus demografi yang sedang dinikmati bangsa dan negara Indonesia, para pemuda dituntut dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan negara.

Michael mendorong agar anak muda selalu mengeksplorasi kemampuan dan jaringan agar bonus demografi yang sedang dinikmati tidak menjadi bumerang karena anak mudanya tidak memiliki kompetensi.

Hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah peningkatan kompetensi serta kemampuan dalam memperluas jaringan baik dari skala nasional maupun internasional.

"Terlebih, kita telah berada dalam fase globalisasi yang berarti semua dapat terlibat dalam pembangunan dunia. Kalau anak mudanya tidak berkompeten, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap permasalahan global,” tutur Michael.

Ia menjelaskan mengenai pentingnya peran anak muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, kemandirian dan kekuatan bangsa Indonesia kelak akan ditentukan oleh bagaimana kontribusi mereka dalam 20 tahun ke depan.

