Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bahagianya Warga Ciputat Dapat Beras Premium Murah dari Caleg Perindo

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:41 WIB
Bahagianya Warga Ciputat Dapat Beras Premium Murah dari Caleg Perindo
Warga Ciputat senang dapat beras murah dari Caleg Partai Perindo. (MPI/Hambali)
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Warga Gang Keramat, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), rela mengantre untuk menerima 2,5 kilogram (kg) beras premium berharga Rp5 ribu yang dibagikan Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo, Sabtu (14/10/2023).

Aksi sosial itu digelar di Jalan Cendrawasih 4 Nomor 10 RT02 RW03. Tampak di lokasi Caleg Stefanie Laurensia yang maju untuk DPR RI pada Dapil Banten 3 Tangerang Raya. Dia ditemani pula oleh Ardy Helperinata, Caleg DPRD Kota Tangsel untuk Dapil Ciputat.

Warga yang mengantre seluruhnya kalangan emak-emak. Beberapa di antaranya bahkan telah lanjut usia (lansia). Mereka mengapresiasi aksi peduli oleh Caleg Perindo, mengingat saat ini harga beras tengah melonjak tinggi.

"Alhamdulillah ada beras dijual murah. Kita orang kecil bener-bener terbantu. Kalau di warung beras yang kualitas biasa aja udah sampai Rp13 ribuan per liter," kata Marni (58), warga Sawah Baru, Ciputat.

Marni tak datang sendiri. Dia ditemani Masnah (65) yang sama-sama datang dari Sawah Baru. Masnah pun mengutarakan rasa senangnya karena bisa membawa pulang 2,5 kg beras premium hanya dengan harga Rp5 ribu.

"Ya pasti seneng, ini kan 2,5 kg cuman bayar Rp5 ribu. Kualitasnya premium. Semoga ada terus bantuan-bantuan begini dari Partai Perindo," tuturnya.

Seluruh hasil penjualan tebus murah itu pun lalu dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan makam keramat Syeh Lukmanul Hakim. Letak makamnya sendiri persis di dekat lokasi pembagian beras murah.

Sementara itu, Caleg DPR RI Stefanie Laurensia mengungkap, dirinya datang langsung membagikan beras setelah mendapat informasi banyaknya warga yang mengeluhkan kenaikan harga beras di pasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement