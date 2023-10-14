Bahagianya Warga Ciputat Dapat Beras Premium Murah dari Caleg Perindo

TANGERANG SELATAN - Warga Gang Keramat, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), rela mengantre untuk menerima 2,5 kilogram (kg) beras premium berharga Rp5 ribu yang dibagikan Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo, Sabtu (14/10/2023).

Aksi sosial itu digelar di Jalan Cendrawasih 4 Nomor 10 RT02 RW03. Tampak di lokasi Caleg Stefanie Laurensia yang maju untuk DPR RI pada Dapil Banten 3 Tangerang Raya. Dia ditemani pula oleh Ardy Helperinata, Caleg DPRD Kota Tangsel untuk Dapil Ciputat.

Warga yang mengantre seluruhnya kalangan emak-emak. Beberapa di antaranya bahkan telah lanjut usia (lansia). Mereka mengapresiasi aksi peduli oleh Caleg Perindo, mengingat saat ini harga beras tengah melonjak tinggi.

"Alhamdulillah ada beras dijual murah. Kita orang kecil bener-bener terbantu. Kalau di warung beras yang kualitas biasa aja udah sampai Rp13 ribuan per liter," kata Marni (58), warga Sawah Baru, Ciputat.

Marni tak datang sendiri. Dia ditemani Masnah (65) yang sama-sama datang dari Sawah Baru. Masnah pun mengutarakan rasa senangnya karena bisa membawa pulang 2,5 kg beras premium hanya dengan harga Rp5 ribu.

"Ya pasti seneng, ini kan 2,5 kg cuman bayar Rp5 ribu. Kualitasnya premium. Semoga ada terus bantuan-bantuan begini dari Partai Perindo," tuturnya.

Seluruh hasil penjualan tebus murah itu pun lalu dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan makam keramat Syeh Lukmanul Hakim. Letak makamnya sendiri persis di dekat lokasi pembagian beras murah.

Sementara itu, Caleg DPR RI Stefanie Laurensia mengungkap, dirinya datang langsung membagikan beras setelah mendapat informasi banyaknya warga yang mengeluhkan kenaikan harga beras di pasaran.