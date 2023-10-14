Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak, Warga Solear Tangerang Apresiasi

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:20 WIB
Bacaleg Perindo Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak, Warga Solear Tangerang Apresiasi
Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Banten dapil 4 Desi Nike (MPI)
A
A
A

 

TANGERANG - Fogging yang diinisiasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang dari Partai Perindo, Desi Nike Ria disambut baik warga Perumahan Bukit Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Tak hanya itu, Desi Nike juga berbincang bersama para ibu untuk mendengarkan keresahan yang selama ini warga rasakan. Desi Nike juga memaparkan program apa saja yang saat ini tengah dijalankan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Kami senang ada caleg yang fokus pada hak perempuan dan anak terutama di sektor pendidikan. Ini artinya ada yang mau memperjuangkan hak-hak pendidikan pada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu," ujar salah satu warga yang hadir, Maryati.

Sosok Desi Nike dianggap mampu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, terlebih karena Desi juga seorang perempuan. Hal ini menjadi nilai tambah karena dianggap mampu merasakan perasaan yang sama dengan perempuan lain.

"Karena sama-sama perempuan, ibu Desi pasti mengerti apa yang kami rasakan. Programnya juga bagus, bisa merangkul kaum ibu seperti kami ini," lanjutnya.

Sementara itu, Desi Nike juga ingin melihat lebih dekat bagaimana perkembangan pendidikan terutama pada perempuan di wilayah Banten, khususnya Tangerang.

"Yang pertama saya ingin mengenal dekat dengan masyarakat di sini seperti apa, di situ saya akan lebih mengenal masyarakat dan di sana juga saya akan tau apa sih kebutuhan masyarakat yang pertama jangan hanya kita melihat dari jauh tapi kita melihat dari dekat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
