Kartini Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Senam, Warga Kampung Nelayan Cilincing Apresiasi

JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara mengadakan kegiatan senam pagi bersama dan pemeriksaan kesehatan secara gratis di wilayah Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (14/10/2023). Warga pun mengaku bangga karena bisa berolahraga tanpa dibeda-bedakan oleh Kartini Perindo Jakarta Utara.

Salah satu perwakilan warga Kampung Nelayan, Cilincing, Yayat (45), berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Dia menjelaskan kegiatan ini diapresiasi masif oleh warganya karena jumlah yang hadir melebih ekspektasi.

"Ini sangat baik sekali yaa, khususnya bagi warga saya yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Selain berisiko dengan kesehatannya, warga kami juga diajak untuk diperiksa kesehatannya. Kami berterima kasih sekali," ujar Yayat di lokasi, Sabtu (14/10/2023).

Ketua RW 08 Kampung Nelayan Cilincing itu melihat Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, dr Komala Dewi, sebagai sosok egaliter. Dia mengatakan Dewi sebagai Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta pada dapil 2 itu tidak mendiskriminasi guna merangkul warga di kalangan ekonomi manapun.

"Biasanya kan kader partai politik khususnya caleg itu kan pilih-pilih masyarakat. Tetapi kalau Ibu Dewi ini tidak. Dia tidak mendiskriminasi siapapun, mau kaya, mau miskin, mau bagaimanapun semuanya diajak dan dirangkul," ucap Yayat.

Mewakili warga, Yayat berharap Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa maju ke kursi parlemen. Khususnya pada Komala Dewi, Yayat meminta agar warganya yang kelas ekonominya menengah ke bawah, untuk selalu dirangkul.

"Saya berharap agar Perindo nantinya, mau terpilih atau tidak, tetap merangkul masyarakat di kalangan ekonomi bawah. Tetapi untuk Ibu Dewi, mau dia nanti terpilih atau tidak juga, dia tetap di hati masyarakat saya," ucap Yayat.