HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Minta Aparat Keamanan dan Bulog Usut Dugaan Beras Dicampur Plastik di Sumut

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:24 WIB
Partai Perindo Minta Aparat Keamanan dan Bulog Usut Dugaan Beras Dicampur Plastik di Sumut
Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo Yerry Tawalujan menyoroti viralnya video emak-emak di Binjai, Sumatera Utara, yang mengeluh karena menduga membeli beras mengandung plastik dari Bulog. Yerry meminta aparat keamanan dan Bulog mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami minta pihak aparat keamanan bersama Perum Bulog mengusut tuntas kasus ini dan memproses hukum pihak-pihak yang mencampurkan beras dengan plastik," ujar Yerry kepada wartawan, Sabtu (14/10/2023).

Yerry yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini mengingatkan, jika kasus ini tidak diusut tuntas, dapat mencoreng citra pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
