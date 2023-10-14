Prancis Tingkatkan Masalah Keamanan Usai Serangan Pisau di Sekolah

Prancis tingkatkan masalah keamanan usai serangan pisau di sekolah (Foto: Reuters)

PRANCIS - Perdana Menteri (PM) Prancis telah menempatkan negaranya pada status siaga tertinggi anti-terorisme setelah seorang penyerang menikam seorang guru dan melukai dua orang lainnya.

Para saksi mata mengatakan pria yang menggunakan pisau itu meneriakkan "Allahu Akbar", atau "Tuhan Yang Maha Besar", dalam serangan di sebuah sekolah di Arras, Prancis utara. Dia sekarang ditahan.

Tingkat "serangan darurat" telah digunakan dalam kasus-kasus kontra-teror sebelumnya.

Peringatan ini dapat memicu penerapan keamanan tambahan dan peringatan publik.

Serangan di sekolah menengah Gambetta di kota utara, sekitar pukul 11:00 waktu setempat (09:00 GMT), terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di komunitas Muslim dan Yahudi yang cukup besar di Prancis, akibat konflik antara Israel dan Hamas.

Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin mengatakan "tidak diragukan lagi" ada hubungan antara serangan Arras dan konflik Israel-Hamas.

Menurut polisi, penyerang, yang bernama Mohamed Mogouchkov, warga negara Rusia berusia 20 tahun, berasal dari Chechnya dan dikenal oleh dinas keamanan karena keterlibatannya dengan ekstremisme Islam.