Kenapa Israel Ingin Merebut Masjid Al Aqsa?

JAKARTA- Kenapa Israel ingin merebut Masjid Al Aqsa tentu saja wajib dibahas saat ini. Konflik panas antara Israel dan Palestina kembali memanas pada awal Oktober 2023 kemarin.

Hubungan kedua negara ini sudah tidak baik-baik saja sejak 1940-an. Alasan yang paling mendasar kenapa Israel dan Palestina saling serang adalah untuk memperebutkan wilayah. Salah satu wilayah yang diperebutkan adalah kompleks Masjid Al Aqsa.

Lantas, kenapa Israel ingin merebut Masjid Al Aqsa?

Dilansir dari berbagai sumber lain, Sabtu (14/10/2023) Masjid Al Aqsa yang berada di Kota Tua Yerusalem memiliki arti penting dan sangat sensitif bagi Israel dan Palestina dari dimensi agama dan kepercayaan sehingga diperebutkan.

Bagi umat Islam di Palestina maupun seluruh dunia, masjid tersebut dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Hal ini karena Masjid Al Aqsa dipercaya sebagai tempat dimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi’raj ke surga.

Sama halnya dengan umat muslim, bagi warga Israel Masjid Al Aqsa atau Temple Mount dipandang sebagai tempat tersuci dalam agama Yahudi. Pasalnya, mereka percaya bahwa Raja Salomo membangun kuil Yahudi pertama di sana pada 3.000 tahun yang lalu. Kemudian Bangsa Romawi menghancurkan kuil kedua di lokasi tersebut pada 70 M. Baru setelah itu dibangunlah Masjid Al Aqsa oleh khalifah kedua Islam, Omar.