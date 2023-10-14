Advertisement
HOME NEWS JATIM

Solidkan Relawan, TPN Ganjar Yakin Raup Suara Terbanyak di Jawa Timur

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |05:12 WIB
Solidkan Relawan, TPN Ganjar Yakin Raup Suara Terbanyak di Jawa Timur
TPN Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam upaya memaksimalkan langkah menjelang Pemilu 2024, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo terus menggencarkan kordinasi dengan relawan di berbagai daerah, salah satunya di Jawa Timur.

Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan mengatakan, pihaknha bertemu dengan puluhan sukarelawan Ganjar Jawa Timur untuk memenangkan totalitas Ganjar Pranowo.

"Kami solid dan bergerak secara taktis. Selalu mengukur kekuatan, peluang serta kebutuhan apa saja di lapangan," kata Luki di BuJend Coffeeshop Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10/2023).

Menurut mantan Kapolda Jawa Timur ini, para relawan di Jawa Timur sudah kompak demi kemenangan total. Luki mengungkapkan, para relawan Ganjar akan kian massif melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Relawan juga melakukan sejumlah upaya sosialisasi baik secara door to door, menggelar pertemuan luas ataupun terbatas hingga beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dirinya berharap seluruh relawan bergerak seirama sesuai taktis TPN.

"Kita jadikan Jawa Timur sebagai kekuatan besar pemenangan Ganjar di Pilpres 2024. Saya yakin Ganjar akan mendapat suara terbanyak di Jatim," Pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
