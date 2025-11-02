Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |15:06 WIB
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian hingga Minggu (2/11/2025) pukul 07.00 WIB. Bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi di beberapa wilayah Indonesia.

BNPB menyampaikan banjir yang menerjang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdampak di Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, dan Kecamatan Dayeuhkolot. Kejadian ini tercatat pada Sabtu 1 November pukul 01.00 WIB.

"Hujan dengan intensitas tinggi memicu meluapnya Sungai Citarum, Sungai Cikapundung, Sungai Cipalasari, dan Sungai Cigede hingga ke permukiman warga," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu.

Banjir menyebabkan ratusan jiwa terdampak, bahkan ada yang terpaksa harus mengungsi. Banjir yang merendam permukiman warga itu ketinggiannya mencapai 110 cm.

"Sebanyak 343 jiwa terdampak, 14 di antaranya terpaksa mengungsi di shelter Desa Dayeuhkolot. BPBD bersama tim gabungan segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan darurat. Adapun 129 unit rumah terendam dengan ketinggian air 10–110 sentimeter," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
