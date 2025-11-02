Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |06:29 WIB
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Tenggara Bandung, Jawa Barat pada Minggu (2/11/2025) dini hari. Pusat gempa berada di darat.

"Mag: 3.0, 02-Nov-25 00:04:19 WIB, Lok: 7.16 LS, 107.63 BT (Pusat gempa berada di darat 19 km tenggara Bandung), Kedalaman: 4 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di wilayah Kertasari dan Pangalengan. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Kertasari, III Pangalengan," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa bandung BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748/gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731/gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263/teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement