Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Tenggara Bandung, Jawa Barat pada Minggu (2/11/2025) dini hari. Pusat gempa berada di darat.

"Mag: 3.0, 02-Nov-25 00:04:19 WIB, Lok: 7.16 LS, 107.63 BT (Pusat gempa berada di darat 19 km tenggara Bandung), Kedalaman: 4 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di wilayah Kertasari dan Pangalengan. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Kertasari, III Pangalengan," jelasnya.

(Arief Setyadi )