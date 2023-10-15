Alasan Kenapa Amerika Membantu Israel

JAKARTA- Alasan kenapa Amerika membantu Israel tentunya memiliki latar sejarah panjang. Hubungan kedua negara selalu menjadi fokus masyarakat internasional setiap kalo meletus konflik Israel-Palestina.

Amerika Serikat secara konsisten membela Israel dalam berbagai isu politik dan keamanan di arena global. Terutama setelah Hamas Palestina membombardir Israel pada, Sabtu (07/10/23) lalu.

Melansir Al Jazeera, Minggu (15/10/23) alasan kenapa Amerika membantu Israel disebut-sebut karena adanya hubungan sejarah. Dukungan Amerika kepada Israel sudah ada sejak awal pendiriannya tahun 1948. Mantan Presiden AS Harry Truman adalah pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel sebagai negara.

Pengakuan ini tidak lepas dari hubungan pribadinya dengan mitra bisnisnya, Edward Jacobson, yang memainkan peran penting dalam memperkuat dukungan AS terhadap Israel. Pertimbangan strategis saat Perang Dingin juga mempengaruhi keputusan AS untuk mendukung Israel.

Setiap tahunnya Amerika Serikat mengirimkan lebih dari USD 3 miliar (Rp47 triliun) berupa bantuan militer dan ekonomi. Bantuan ini hampir tidak dipertanyakan di dalam Kongres, bahkan oleh kaum liberal dan konservatif yang biasanya menentang bantuan Amerika untuk negara yang berselisih.