Kala Mantan Ketua Gerwani Blitar Beberkan Keterlibatan CIA Dalam G30SPKI

BLITAR - Pertanyaan soal keterlibatan Agensi Intelijen Amerika Serikat (CIA) dalam tragedi 30 September 1965, membuat Putmainah (87) menegakkan kepala. Ia seperti tersentak. Sorot mata warga Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar itu sontak menajam. Garis wajahnya mengeras.

"Apa? Amerika?," cetus mantan Ketua Gerwani (underbow PKI) Kabupaten Blitar meninggi, mengulangi pertanyaan.

Putmainah duduk bersandar di sebuah kursi roda. Sejak ditemukan tak sadarkan diri pertengahan Juni 2012 lalu, kursi roda menggantikan peran kakinya. Serangan stroke membuat raga Putmainah tidak lagi berfungsi sempurna.

Tangan kirinya tak bisa digerakkan. Dari jari hingga pangkal lengan layu tak bertenaga. Begitu juga dengan kondisi kaki kirinya. Lumpuh mati rasa.

"CIA dan Amerika jelas terlibat dalam peristiwa 30 September 1965, "jawabnya sembari susah payah memperbaiki posisi duduknya.

Central Intelligence Agency (CIA) adalah agen rahasia Amerika Serikat. Di penghujung pemerintahan Presiden Harry S. Truman, agen khusus ini mencapai puncak kekuatannya.

CIA menjadi operator utama operasi senyap di sejumlah negara penentang Amerika. Operasi rahasia yang dijalankan pasca-Perang Dunia II. Pada kurun waktu 1964-1968, sebut saja Indonesia, Malaysia, Filipina, Yunani, Turki dan Siprus telah "digarapnya".

BACA JUGA: Kala Sarwo Edhie Ngadep Soekarno Bahas Pembunuhan Jenderal Korban G30SPKI

Para agen (CIA) bekerja dengan menggandeng jaringan militer, kesenian, kebudayaan, hingga kelompok sosial keagamaan anti komunisme. Proyek besarnya menghancurkan gerakan Marxisme-Leninisme dunia.

Dalam buku "Dokumen CIA melacak penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965", dikatakan Amerika memasok nama orang-orang komunis kepada Angkatan Darat Indonesia.