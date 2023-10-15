Ganjar Pranowo Rayakan Milad Masjid Cheng Hoo Bersama Ribuan Warga Surabaya

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo bersama ribuan warga Surabaya dari berbagai umat beragama mengikuti perayaan Milad ke-21 Masjid Muhammad Cheng Hoo, Sabtu (14/10/2023) malam.

Masjid Cheng Hoo berdiri di Jalan Gading, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Arsitekturnya sangat kental dengan nuansa Tionghoa, bahkan mirip dengan kelenteng.

Dibangun sejak 21 tahun lalu sebagai bentuk penghormatan laksamana asal Tiongkok beragama Islam, Cheng Hoo. Selain tempat ibadah, masjid tersebut juga sebagai simbol kerukunan antar umat beragama.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keberadaan Masjid Muhammad Cheng Hoo juga sebagai perekat kerukunan antarumat beragama.

"Tadi saya dikasih tahu sejarah Masjid Muhammad Cheng Hoo ini dibangun dengan bergotong-royong berbagai umat agama," ujarnya.