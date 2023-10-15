Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bersama Ganjar Pranowo, Hary Tanoesoedibjo Hadiri Milad ke-21 Masjid Cheng Hoo

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |02:28 WIB
Hary Tanoesoedibjo hadiri milad ke-21 Masjid Cheng Hoo (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Bersama Capres Ganjar Pranowo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri perayaan Milad ke-21 Masjid Muhammad Cheng Hoo di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023 malam.

Hary Tanoesoedibjo hadir bersama istri, Liliana Tanoesoedibjo dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Dia mengatakan bahwa Masjid Muhammad Cheng Hoo memiliki kenangan tersendiri bagi keluarganya.

"Saya ke sini karena ada sejarah di sini dan ayah kami itu salah satu pendiri Masjid Muhammad Cheng Hoo," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2002 bulan Oktober, ayahnya kemudian meninggal dunia. Sehingga sang ayah masuk dalam urutan nomor dua dari daftar pendiri Masjid Cheng Hoo.

"Beliau kemudian meninggal jadi kalau melihat daftar tadi beliau nomor urut 2," ungkap Ketua Umum Partai Perindo itu.

Halaman:
1 2
      
