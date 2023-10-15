Cerita Hary Tanoe Bantu Lanjutkan Pembangunan Masjid Cheng Hoo Usai Sang Ayah Wafat

SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menceritakan saat dirinya ikut membantu melanjutkan pembangunan Masjid Muhammad Cheng Hoo di Surabaya, Jawa Timur.

Hary Tanoe mengungkapkan bahwa ayahnya merupakan salah satu pendiri Masjid Muhammad Cheng Hoo sehingga rumah ibadah ini memiliki kenangan tersendiri bagi keluarganya.

"Saya ke sini karena ada sejarah di sini, dan ayah kami itu salah satu pendiri Masjid Muhammad Cheng Hoo," ujarnya, Sabtu 14 Oktober 2023, malam.

Ia melanjutkan, pada tahun 2002 bulan Oktober, ayahnya kemudian meninggal dunia. Sehingga sang ayah masuk dalam urutan nomor dua dari daftar pendiri Masjid Cheng Hoo.

"Beliau kemudian meninggal jadi kalau melihat daftar tadi beliau nomor urut 2," ungkap dia.

Hary Tanoe pun mengungkapkan bahwa setelah ayahnya wafat, dirinya ikut melanjutkan pembangunan Masjid Cheng Hoo. "Karena waktu itu kawan-kawan beliau saya kenal dan saya lanjutkan juga waktu membangun tambahannya," kata dia.

"Jadi satu kenangan yang luar biasa karena ayah salah satu pendiri di sini," imbuhnya.

Hary Tanoe berharap, ke depan Masjid Muhammad Cheng Hoo bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap masjid ini bisa berkembang. Saya lihat juga sudah mulai masuk ke pendidikan. Harapan saya teruslah berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.