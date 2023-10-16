Gunung Ibu Erupsi Malam Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi malam ini, Senin 16 Oktober 2023, pukul 20.26 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 16 Oktober 2023, pukul 20:26 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Ahmad mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat