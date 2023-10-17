Seniman Sebut Sosok Ini Cocok Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Siapakah Dia?

JAKARTA - Seniman Butet Kartaradjasa berkata bahwa orang yang cocok menjadi pendamping Calon Presiden Ganjar Pranowo adalah sosok yang juga berkunjung ke rumahnya dan duduk di bangku yang sama. Hal tersebut disampaikan Butet sambil berseloroh ketika Ganjar Pranowo menemuinya dan para seniman di kediamannya yang terletak di Bantul, Yogyakarta, Senin (16/10/2023).

“Kursi tempat duduknya Mas Ganjar ini seminggu yang lalu diduduki orang (Cawapres) itu, maka sepertinya orang itu yang bisa mendampingi Mas Ganjar besok,” ucap Butet.

Rupanya sekitar sepekan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023, orang yang berkunjung ke rumah Butet adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Kedatangan Mahfud MD ketika itu adalah untuk silaturahmi dan makan bersama.

Dalam kunjungan Ganjar saat itu, salah satu seniman yakni, Den Baguse Ngarso alias Susilo Nugroho memberikan petunjuk tentang calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Dia menyebutkan bahwa calon wakil presiden tersebut lahir di Madura.

Selain itu, Susilo Nugroho juga menegaskan bahwa calon wakil presiden tersebut memiliki latar belakang yang mirip dengan orang Madura, meskipun tidak lahir di sana.

“Pasangan (cawapres)nya harapan saya juga begitu, yang pernah lama tinggal di Jogja, tapi tidak lahir di Jogja,” ujar seniman dengan nama asli Susilo Nugroho itu.

“Penerawangan saya (cawapres Ganjar) laki-laki, arahnya dari sini (Jogja) ke timur, luar pulau, pulau kecil dekat Bali, wis Madura ngono wae (sudah Madura gitu saja),” sambungnya merujuk kepada tempat kelahiran Menkopolhukam Mahfud MD.

Ganjar Kunjungi Butet dan Para Seniman karena Pengen Ngobrol dan Nyek-Nyekan

Sebelumnya, Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh Perindo, mengunjungi dan berkumpul dengan sejumlah seniman di rumah Butet Kartaradjasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung antara pukul 20.30 hingga 23.00 WIB, Ganjar berbincang santai dengan seniman-seniman seperti Den Baguse Ngarso, Marwoto, Ndarboy Genk, Bambang Heras, Encik Krisna, dan Slamet Rahardjo.