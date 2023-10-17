Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Negara di Eropa Selatan dan Nama Ibu Kotanya

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:40 WIB
Daftar Negara di Eropa Selatan dan Nama Ibu Kotanya
Daftar negara di Eropa Selatan dan ibu kotanya (Foto: Frepik)
A
A
A

JERMAN - Eropa Selatan adalah wilayah paling selatandi Eropa. Sebagai benua terbesar ketujuh di dunia, Eropa dipecah menjadi total empat wilayah. Wilayah ini termasuk Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat.

Wilayah Eropa Selatan ini memiliki penduduk rumah bagi lebih dari seratus lima puluh satu orang. Dengan ukuran populasi sekitar 151.747.580 orang, yang semuanya tinggal di total empat belas negara yang berbeda, Eropa Selatan mencakup kira-kira dua persen dari seluruh populasi global. Ini sebenarnya peringkat yang cukup mengesankan mengingat fakta bahwa sebagian besar wilayah, negara, dan wilayah di seluruh dunia merupakan satu persen atau kurang dari populasi dunia.

Dalam hal ukuran populasi saja, Eropa Selatan adalah wilayah terbesar ketiga di Bumi, tertinggal tepat di belakang Eropa Timur di tempat pertama dan Eropa Barat di tempat kedua. 

Berikut merupakan Negara dan Ibu Kota yang berada di Eropa Selatan, menurut World Population:

1. Albania - Tirana

2. Andorra - Andorra La Vella

3. Bosnia - Herzegovina Sarajevo

4. Spanyol - Madrid

5. Gibraltar - Gibraltar

