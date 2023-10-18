Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria di Bengkulu Tega Cabuli Bocah SD dan Rekam Ibunya saat Mandi

Demon Fajri , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |00:01 WIB
Pria di Bengkulu Tega Cabuli Bocah SD dan Rekam Ibunya saat Mandi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BENGKULU - Seorang warga di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berinisial VF (21) diduga mencabuli anak di bawah umur, ketika sedang tidur di dalam kamar rumah orangtuanya.

Bocah 9 tahun itu menjadi korban cabul terduga pelaku sebanyak dua kali, pada Juli dan Agustus 2023. Di mana pria 21 tahun ini mencabuli korban dengan menyentuh bagian sensitif tubuh bocah sekolah dasar tersebut.

Perbuatan asusila terduga pelaku tersebut terbongkar setelah bocah 9 tahun itu menangis ketakutan ketika menceritakan kepada kedua orangtuanya, jika sudah menjadi korban dugaan pencabulan sebanyak dua kali.

Tidak hanya itu. Terduga pelaku juga mengintip ibu korban ketika sedang mandi dengan cara merekam menggunakan smartphone miliknya melalui bagian luar lobang ventilasi udara kamar mandi.

Aksi perekaman itu diketahui ibu korban yang melihat handphone sedang merekam dari bagian luar ventilasi. Spontan ibu korban berteriak dan marah-marah dari dalam kamar mandi.

Namun ibu korban mengenali HP yang merekam dari bagian luar ventilasi kamar mandi yang tak lain anak menantu dari ibu korban. Usai mandi terduga pelaku sudah kabur lokasi tersebut.

Perbuatan itu pun diceritakan ke suaminya. Atas apa yang telah dialaminya. Kejadian dugaan tindak pidana pencabulan tersebut dilaporkan ke aparat kepolisian setempat.

Kapolsek Bermani Ulu, Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, Iptu Ibnu Sina Alfarobi mengatakan, VF dugaan beraksi saat korban tertidur. Saat berbuat asusila korban terbangun terduga pelaku pun langsung kabur.

