Terbang ke Korut, Menlu Rusia Puji Hubungan Lebih Erat

MOSKOW – Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow telah menjanjikan "dukungan penuh" untuk Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

Lavrov, yang sedang melakukan perjalanan resmi ke Korea Utara, juga berterima kasih atas dukungan negara tersebut terhadap Ukraina.

Perjalanannya yang sedang berlangsung ini membuka kemungkinan kunjungan Presiden Vladimir Putin ke negara tersebut.

Saat penyamburan resmi pada Rabu (18/10/2023), Lavrov menjanjikan “dukungan penuh” Moskow untuk Kim dan menuduh AS dan sekutunya melancarkan “perang melawan federasi Rusia”.

Dia juga mengatakan bahwa dia berada di sana untuk membahas penerapan pengaturan yang dibuat ketika Putin dan Kim bertemu bulan lalu, namun tidak menjelaskan lebih lanjut.

Tidak jelas apakah Lavrov akan bertemu dengan Kim selama kunjungannya saat ini, seperti yang dilakukannya pada kunjungan terakhirnya ke Pyongyang pada 2018.

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengatakan Korea Utara mulai mengirim senjata dalam jumlah besar ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.