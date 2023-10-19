Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Minibus Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter, Pendeta Terkemuka Asal Toraja Tewas

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |05:39 WIB
Minibus Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter, Pendeta Terkemuka Asal Toraja Tewas
Minibus masu jurang di Palopo, Sulsel (Foto: Nasruddin Rubak)
A
A
A

PALOPO - Akibat jalan licin pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi, mobil minibus asal Toraja terjun ke jurang sedalam 30 meter di Kelurahan Battang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan Rabu 18 Oktober 2023 malam tadi.

Kecelakaan itu mengakibatkan pendeta terkemuka asal Toraja dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi berjalan dramatis karena mobil tersangkut di sebuah tebing.

Video amatir ini merekam detik-detik evakuasi jenazah Pendeta Yahya Boong, Ketua II Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Sulawesi Selatan.

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan di jalur Toraja-Kota Palopo.

Mobil minibus yang ditumpangi korban bersama istrinya terjun ke jurang sedalam 30 meter. Kondisi jalan yang licin sempit dan gelap diduga menjadi pemicu utamanya.

