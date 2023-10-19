Truk Pengangkut Makanan Kecelakaan di Bukit Bego Bantul, Sopir Tewas

BANTUL - Peristiwa kecelakaan melibatkan kendaraan boks pengangkut snack terjadi di Bukit Bego, Imogiri, Bantul pada Rabu (18/10/2023). Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Kapolsek Imogiri, Kompol Suharno mengatakan, bahwa sekira pukul 16.00 WIB truk boks warna hijau dengan nomor polisi B 9305 UXU yang dikemudikan Nofal Aditia (32) melaju dari arah timur menuju barat.

BACA JUGA:

"Mobil turun dari atas. Karena baru pertama kali jadi tidak tahu kalau turunan terus di bukit bego. Dari keterangan kenek tadi masuk persneling tiga terus los," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (18/10/2023).

Akibatnya, pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga banting setir ke kanan masuk ke selokan dan truk terbalik menghadap ke atas.

Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju motor Yamaha MX Nopol AB 3886 QK yang dikendarai Bagas Nugroho (19) warga Mangunan, Dlingo, Bantul menyenggol badan mobil hingga terjatuh.o

Suharno menyebut bahwa setelah kejadian pengemudi mobil yakni Nofal Aditia mengalami luka cukup serius pada bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan, pengendara sepeda motor dan kernet mobil boks mengalami luka ringan.

"Sopir tadi luka pada bagian kepala, pengendara motor dibawa ke PKU Muhamadiyah Bantul dan sopir di RSUD Panembahan Senopati. Kalau kernet tadi kita bawa juga ke rumah sakit, tapi langsung pulang ke sini (Mapolsek Imogiri)," terangnya.