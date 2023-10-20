Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KMP Tranship I Tujuan Pelabuhan Bakauheni Terbakar

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:08 WIB
KMP Tranship I Tujuan Pelabuhan Bakauheni Terbakar
KMP Tranship terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG - Insiden kebakaran terjadi di kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tranship I milik PT Tranship Indonesia, pada Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat kepulan asap berasal dari dalam kapal yang berlayar dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tampak juga petugas tengah berupaya memadamkan api yang muncul dari dalam kapal tersebut.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin membenarkan adanya insiden kebakaran di KMP Tranship I. Menurut Shelvy, ASDP telah berkoordinasi dengan aparat, dan mitra terkait. KMP Tranship I kemudian melakukan manuver sandar di dermaga IV Pelabuhan Bakauheni yang dibantu oleh tugboat.

"ASDP bersama dengan Basarnas, BPTD, kepolisian, telah standby di lokasi untuk segera mengondisikan kapal sandar di dermaga IV Bakauheni dan segera melakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa," ujar Shelvy Arifin dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2023).

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti asal mula api yang muncul dari dalam kapal tersebut.

Halaman:
1 2
      
