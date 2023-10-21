Terinspirasi Ganjar Pranowo, Relawan Ajak Warga Musi Rawas Terapkan Hidup Sehat

MUSI RAWAS - Sukarelawan Crivisaya Ganjar yang terdiri atas Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) terus menggelorakan gaya hidup sehat di beberapa wilayah Indonesia.

Kali ini, loyalis Ganjar Pranowo itu menggelar pertandingan voli bertajuk Tiba-Tiba Voli Bersama Warga Kelurahan Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan (Sumsel).

Koordinator Daerah (Korda) Crivisaya Ganjar Kabupaten Musi Rawas Utara Jordan Razemi mengatakan pihaknya tak hanya menggelorakan gaya hidup sehat dengan berolahraga, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan menjaga kekompakan antarwarga di wilayah ini.

"Untuk silaturahmi di sini. Warga desa bisa kumpul untuk berolahraga buat kesehatan mereka juga utamanya. Olahraga membuat kita sehat," ujarnya.

Dalam menggelar kegiatan ini, Crivisaya Ganjar terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo yang terus mengampanyekan pola hidup sehat dengan berolahraga.

"Jelas kami terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo karena beliau sering berlari, berolahraga, dan menerapkan pola hidup sehat," tuturnya.