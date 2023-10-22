Ternyata Ini Nama Asli dari Pangeran Diponegoro

JAKARTA- Ternyata ini nama asli dari Pangeran Diponegoro yang jarang banyak orang tahu. Sebagai informasi dia merupakan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830.

Saat itu, Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda. Dia lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Serta merupakan putra dari pasangan R.A Mangkarawati dan Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian naik takhta dengan gelar Hamengkubuwono III.

Ternyata ini nama asli dari Pangeran Diponegoro adalah sli Bendera Raden Mas Mustahar, yang kemudian diubahnya menjadi Raden Mas Antawirya. Selain itu, dia juga memiliki nama Islam yaitu Abdul Hamid. Namun, setelah Ayahnya naik tahta namanya menjadi Bendara Pangeran Harya Dipanegara.

Ketika sudah memasuki fase dewasa, dia tidak tertarik untuk menjadi seorang raja. Tetapi, dia lebih tertarik dengan masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton dan berbaur dengan rakyat.

Pangeran Diponegoro memang dikenal sebagai pria yang romantis hingga mampu memikat para wanita. Pangeran Diponegoro pernah menikah beberapa kali dalam hidupnya sehingga menghasilkan silsilah dan garis keturunan.

Pangeran Diponegoro pertama kali menikah saat berusia 27 tahun. Dia menikahi gadis bernama Ayu Retno Madubrongto yang merupakan seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini dia dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II.