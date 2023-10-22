Humor Gus Dur: Punya Dua Tanggal Lahir, Kok Bisa?

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur memang dikenal sebagai ulama yang suka guyon, seperti dalam kisahnya sewaktu kecil ini.

Kali ini humor Gus Dur menceritakan tentang dirinya yang lupa tanggal lahirnya sendiri ketika ditanya sang guru sekolah.

Sebagaimana dilansir laman Gusdur.net, cerita lucu tersebut berawal ketika Gus Dur masih kecil dan mendaftar sebagai siswa di salah satu sekolah dasar (SD) di Jakarta. Kemudian salah seorang guru bertanya kepadanya.

"Namamu siapa, nak?"

Lalu Gus Dur menjawab, "Abdurrahman Wahid."

Guru tersebut lanjut mengajukan pertanyaan lainnya. "Tempat dan tanggal lahir?"

"Jombang ... ," jawab Gus Dur.

Tapi setelah memberi tahu tempat lahirnya, Gus Dur terdiam sejenak. Ia berpikir tanggal, bulan, dan tahun berapa persisnya dilahirkan.

Setelah ingat dengan tepat, Gus Dur kecil pun menjawab pertanyaan gurunya itu.

"Tanggal 4, bulan 8, tahun 1940," papar Gus Dur kepada guru yang memberinya pertanyaan.

Di sisi lain, Gus Dur sebenarnya ragu saat menjawab perhitungan bulan kelahirannya tadi. Rupanya ia hanya hafal bulan Qomariyah, yaitu hitungan berdasarkan perputaran bulan.