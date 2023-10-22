Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hendak Tawuran, 5 Pelajar Bersajam Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:02 WIB
Hendak Tawuran, 5 Pelajar Bersajam Ditangkap Polisi
Hendak tawuran, 5 pelajar bersajam ditangkap. (Dok Polres Pringsewu)
PRINGSEWU - Sebanyak 5 remaja ditangkap polisi lantaran diduga hendak tawuran di Jalan Baru, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (21/10/2023) dini hari.

Kasat Samapta Polres Pringsewu AKP Safri Lubis mengatakan, pihaknya melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Dari penggerebekan itu, pihaknya mengamankan 5 orang terduga pelaku tawuran. Sementara puluhan pelaku lainnya kabur.

Kelima remaja yang ditangkap adalah MRS (15), AP (16), ME (16), HW (15), dan RNA (16). Kelima remaja tersebut masih berstatus pelajar dari salah satu SMK di Pringsewu dan SMA di wilayah Kecamatan Adiluwih.

"Mereka diamankan tim patroli presisi Polres Pringsewu yang sedang berpatroli di areal persawahan Jalan Baru Pekon Tulung Agung, Gadingrejo, sekira pukul 02.30 WIB," ujar Safri, Sabtu (21/10).

Safri menuturkan, pihaknya juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan untuk tawuran seperti besi pipih panjang mirip klewang dan dua buah kain panjang bermata gir dan besi bulat.

"Selain itu, 4 unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat juga turut kami amankan," ucapnya.

Safri menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kelima remaja itu mengaku hendak tawuran dengan kelompok remaja lainnya.

"Dua kelompok ini berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Beruntung aksi tawuran tersebut belum terjadi sehingga tidak timbul adanya korban," katanya.

Topik Artikel :
