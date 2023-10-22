Terinspirasi Ganjar Suka Menolong, Relawan Salurkan Air ke Warga Kendal yang Kekeringan

KENDAL – Sebagai wujud nyata dalam membantu warga, alumni muda dan akademisi UNDIP, UNNES, dan UNS yang tergabung dalam sukarelawan Pena Mas Ganjar, menyalurkan air bersih untuk warga Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

Para pendukung Ganjar Pranowo itu menyalurkan 2 tangki air bersih untuk 200 warga di RW 004 Desa Caruban untuk merespons kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau, pada Sabtu (21/10/2023).

Penanggung jawab Pena Mas Ganjar, Hamzah Bastian menyebut penyaluran air bersih untuk warga sebagai upaya meneruskan kerja nyata dari Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah yang telah menginspirasi.

“Terinspirasi sekali dari Pak Ganjar, karena beliau orangnya sangat suka membantu warga yang kekurangan. Baik kekurangan air, kemudian anak-anak balita dan lansia,” ujar Hamzah, dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Hamzah menambahkan, sosok Ganjar Pranowo yang telah banyak menunjukkan hasil kerja nyata untuk kemajuan di Jawa Tengah juga memicu semangat Pena Mas Ganjar untuk terus melakukan kegiatan positif dan bermanfaat untuk warga.

“Pena Mas Ganjar akan tetap berlanjut, jadi akan kita tindaklanjuti bilamana kita mendapatkan kesempatan,” kata Hamzah.

Di Kabupaten Kendal misalnya. Dari menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga warga, Pena Mas Ganjar juga akan menindaklanjuti persoalan lain terkait sumber air bersih yang terdapat di wilayah-wilayah kekeringan.

“Kita akan membuat sumber-sumber air sehingga lebih bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian,” ucap Hamzah.