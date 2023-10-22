Komunitas Sopir Truk: Ganjar-Mahfud Terbukti Berantas Pungli dan Antikorupsi

PASURUAN- Sejumlah sopir di Pasuruan memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka menilai Ganjar dan Mahfud terbukti telah memberantas pungli dan anti terhadap korupsi yang merusak tatanan kehidupan negeri.

"Pak Ganjar adalah sosok yang baik, memberantas korupsi, membereskan pungli, kalau Pak Mahfud MD tegas dalam penegakan hukum, anti korupsi" ujar sopir angkutan, Abdul Latif di Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah menerapkan pendidikan anti korupsi hingga memberantas pungli.

“Sementara itu, Mahfud MD dalam penegakan hukum dan menghadirkan hukum yang berkeadilan bagi Masyarakat,” pungkasnya.

Koordinator Wilayah Komunitas Sopir Truk Jawa Timur dukung Ganjar, Nasrudin mengatakan, pihaknya terus menggalang dukungan dengan cara mensosialisasikan sosok serta visi dan misi pasangan Ganjar-Mahfud agar Indonesia unggul dan rakyat sejahtera.

"Kita sosialisasikan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari rumah ke rumah, kita datang ke setiap rumah baik sopir truk maupun masyarakat dengan profesi lainnya, kita kenlkan sosoknya, visi dan misinya untuk Indonesia," kata Nasrudin.