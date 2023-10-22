Relawan Ganjar Dorong Kaum Milenial Terampil di Bidang Teknologi Robotika

PROBOLINGGO - Era disrupsi yang terjadi saat ini mendorong Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR) yang tergabung dalam relawan Ganjar Creasi (G-Creasi) bergerak.

Mereka pun mengadakan pelatihan robotika untuk milenial dari berbagai komunitas hobi. Pelatihan digelar di Distrik Mini 4WD, Jalan Kerapu Nomor 30, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu 21 Oktober 2023.

Koordinator Daerah G-Creasi Probolinggo Gilang Agung Prabowo mengatakan, pelatihan kali ini diikuti oleh sejumlah komunitas hobi dan kreatif se-Probolinggo seperti komunitas tamiya, gundam, hingga drone.

Pelatihan tersebut bertujuan menambah pengetahuan milenial dalam rangka menghadapi era disrupsi yang serba cepat. Pasalnya keterampilan dan penguasaan ilmu robotika sangat dibutuhkan berbagai industri saat ini.

“Kita menangkap sebuah value dari Pak Ganjar yang diwakili oleh G-Creasi tentang visinya terhadap pemberdayaan milenial. Di sini kebetulan yang kami gandeng adalah komunitas yang berbau hobi,” kata Gilang, dalam keterangannya yang diterima, Minggu (22/10/2023).

Dalam kesempatan itu para milenial dijelaskan tentang ilmu robotika, sejarah perkembangan robotika, hingga cara pembuatan robot mulai dari perencanaan desain, pemrograman, sampai pengujian.

Mereka juga melihat langsung berbagai komponen robot dan pengoperasiannya. Kemudian melakukan troubleshooting ketika terdapat masalah pada robot tersebut.

“Teknologi ini kami pikir sangat vital karena di era ini yang berbau teknologi informasi atau automasi dari era sebelumnya, dari analog ke digital, sudah memudahkan kehidupan kita,” tuturnya.

Gilang berharap para milenial Indonesia terus meningkatkan kapasitasnya di berbagai bidang keilmuan.