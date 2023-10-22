Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Dorong Kaum Milenial Terampil di Bidang Teknologi Robotika

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |14:28 WIB
Relawan Ganjar Dorong Kaum Milenial Terampil di Bidang Teknologi Robotika
Relawab Ganjar dorong kaum milenial terampil di bidang robotik (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

PROBOLINGGO - Era disrupsi yang terjadi saat ini mendorong Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR) yang tergabung dalam relawan Ganjar Creasi (G-Creasi) bergerak.

Mereka pun mengadakan pelatihan robotika untuk milenial dari berbagai komunitas hobi. Pelatihan digelar di Distrik Mini 4WD, Jalan Kerapu Nomor 30, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu 21 Oktober 2023.

Koordinator Daerah G-Creasi Probolinggo Gilang Agung Prabowo mengatakan, pelatihan kali ini diikuti oleh sejumlah komunitas hobi dan kreatif se-Probolinggo seperti komunitas tamiya, gundam, hingga drone.

Pelatihan tersebut bertujuan menambah pengetahuan milenial dalam rangka menghadapi era disrupsi yang serba cepat. Pasalnya keterampilan dan penguasaan ilmu robotika sangat dibutuhkan berbagai industri saat ini.

“Kita menangkap sebuah value dari Pak Ganjar yang diwakili oleh G-Creasi tentang visinya terhadap pemberdayaan milenial. Di sini kebetulan yang kami gandeng adalah komunitas yang berbau hobi,” kata Gilang, dalam keterangannya yang diterima, Minggu (22/10/2023).

Dalam kesempatan itu para milenial dijelaskan tentang ilmu robotika, sejarah perkembangan robotika, hingga cara pembuatan robot mulai dari perencanaan desain, pemrograman, sampai pengujian.

Mereka juga melihat langsung berbagai komponen robot dan pengoperasiannya. Kemudian melakukan troubleshooting ketika terdapat masalah pada robot tersebut.

“Teknologi ini kami pikir sangat vital karena di era ini yang berbau teknologi informasi atau automasi dari era sebelumnya, dari analog ke digital, sudah memudahkan kehidupan kita,” tuturnya.

Gilang berharap para milenial Indonesia terus meningkatkan kapasitasnya di berbagai bidang keilmuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement