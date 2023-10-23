Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Silaturahmi Politik Koalisi Pilpres 2024, DPC PDIP Kunjungi DPD Perindo Deliserdang

Amiruddin , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:05 WIB
DPC PDIP Deliserdang silaturahmi ke DPD Perindo Deliserdang/Foto: Amiruddin
A
A
A

 

DELISERDANG - DPC PDIP Kabupaten Deliserdang mengunjungi kantor DPD Partai Perindo Deliserdang, Senin (23/10/2023). Kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi politik koalisi Pilpres 2024.

Kunjungan para pengurus DPC PDIP yang dipimpin Ketua Eko Supianto disambut baik oleh Ketua DPD Partai Perindo Deliserdang, Gunung Siagian beserta pegurus.

Setelah deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo, PDIP dan Partai Perindo pun saling sapa atau siturahmi berkoodinasi memenangkan Ganjar Pranowo.

Eko Supianto mengatakan, salah satu strategi memenangkan Ganjar yakni bekerja sama antar empat partai pengusung.

Selanjutnya pihaknya juga akan menggelar pertemuan dengan semua partai pengusung sebelum menetapkan tim pemenangan di daerah.

"Setelah dengan Perindo kita juga akan gelar dengan partai pengusung lainnya. Untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Eko Supianto.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Deliserdang, Gunung Siagian mengatakan, Perindo yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu siap memenangkan Ganjar dan Mahfud, sama seperti era Joko Widodo di tahun 2019.

Halaman: 1 2
1 2
      
