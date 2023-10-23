Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kekeringan Landa Wonosobo, Relawan Ganjar Beri Bantuan ke Warga

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:43 WIB
Kekeringan Landa Wonosobo, Relawan Ganjar Beri Bantuan ke Warga
Relawan Ganjar di Wonosobo/ist
WONOSOBO- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, Pena Mas Ganjar yang merupakan Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari UNDIP, UNNES, dan UNS (Pena Mas) Ganjar memberi bantuan simbolis token listrik untuk petani di Dusun Banaran, Desa Kayugiyang, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah Pena Mas Ganjar Reza Abdurrakhman mengatakan, bantuan token listrik diberikan untuk membantu operasional mesin air yang digunakan warga untuk pertanian.

Karena daerah tersebut mengalami kesulitan air bersih dan kekeringan selama tiga bulan terakhir yang membuat kegiatan pertanian menjadi terhambat.

"Kita memberikan bantuan token listrik yang tujuannya untuk listrik pompa air. Jadi memang Desa Kayugiyang ini dalam beberapa waktu kekeringan," ujar Reza, Senin (23/10/2023).

Warga Dusun Banaran yang mayoritas mencari mata pencaharian sebagai petani kentang itu merasa kesulitan dalam mendapatkan air yang membuat lahan pertanian mereka kekeringan.

Kekeringan ini membuat pendapatan mereka berkurang lantaran tidak bisa bertani selama beberapa waktu.

Mereka pun berinisiatif menyampaikan keluh kesahnya tersebut kepada Pena Mas Ganjar yang merupakan pendukung Capres 2024 Ganjar Pranowo.

Reza dan kawan-kawan dari Pena Mas Ganjar pun menangkap aspirasi para petani Banaran dan langsung turun ke lapangan untuk membantu petani. Dia berharap, bantuan token listrik yang diberikan dapat memaksimalkan pengoperasian mesin air uang

