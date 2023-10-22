Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Gelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Cianjur

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:30 WIB
Relawan Gelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Cianjur
Relawan gelar pesta rakyat ganjar pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Dalam sebuah aksi gemilang, Sahabat Ganjar bersama KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #13 di Taman Prawatasari Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Konser besar ini memukau ribuan penonton dengan penampilan luar biasa dari berbagai artis ternama.

Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, menyambut antusiasme penonton dengan kata-kata penuh semangat.

“Pesta Rakyat Ganjar Pranowo bukan hanya sekadar konser, tetapi juga wujud kebersamaan dan semangat persatuan. Terima kasih kepada semua Sahabat Ganjar yang telah turut meramaikan acara ini,” kata Gus Nahib dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Salah satu warga yang hadir, Nurul Hasanah mengatakan, dirinya sangat bangga menjadi bagian dari pesta rakyat Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement