Relawan Gelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Cianjur

CIANJUR - Dalam sebuah aksi gemilang, Sahabat Ganjar bersama KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #13 di Taman Prawatasari Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Konser besar ini memukau ribuan penonton dengan penampilan luar biasa dari berbagai artis ternama.

Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, menyambut antusiasme penonton dengan kata-kata penuh semangat.

“Pesta Rakyat Ganjar Pranowo bukan hanya sekadar konser, tetapi juga wujud kebersamaan dan semangat persatuan. Terima kasih kepada semua Sahabat Ganjar yang telah turut meramaikan acara ini,” kata Gus Nahib dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Salah satu warga yang hadir, Nurul Hasanah mengatakan, dirinya sangat bangga menjadi bagian dari pesta rakyat Ganjar Pranowo.