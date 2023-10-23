Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! Nenek Tewas Tertembak Senapan Angin Cucunya, Peluru Tembus Kepala

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:51 WIB
Tragis! Nenek Tewas Tertembak Senapan Angin Cucunya, Peluru Tembus Kepala
Senapan angin yang digunakan cucu tembak nenek di Bondowoso (Foto: Riski Amirul Ahmad)
BONDOWOSO - Nahas, nasib seorang nenek berinisial AB (70), warga RT 07 RW 02, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Korban terkapar setelah tertembak senapan angin oleh cucunya sendiri berinisial MR. Korban AB mengalami luka pada bagian kepala hingga nyawanya tak tertolong.

Kejadian berawal saat MR sedang melakukan penyetelan pada bagian pembidik atau teleskop senapan angin. Saat mencoba, senapan diarahkan pada bagian atas yakni pucuk pohon kelapa.

Namun setelah pelatuk ditekan, bersamaan dengan sang nenek AB melintas tepat di depan senapan. Seketika peluru langsung menembus bagian kepala korban dan terkapar. Nenek AB sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong.

KBO Satreskrim Polres Bondowoso Ipda Nurdin mengatakan, polisi yang menerima laporan kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi berikut pelaku MR. Selain itu, sebuah senapan angin serta sisa amunisi juga diamankan aparat Satreskrim.

Korban langsung dimakamkan di TPU setempat dan menolak untul dilakukan autopsi. BACA JUGA:

(Arief Setyadi )

      
