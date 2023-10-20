Advertisement
HOME NEWS JABAR

Prarekonstruksi, Tersangka Danu Gambarkan Pola Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |08:59 WIB
Prarekonstruksi, Tersangka Danu Gambarkan Pola Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang
Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang (Foto: Yudy Heryawan)
A
A
A

SUBANG - Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah tempat kejadian perkara (TKP) di Jalancagak, Subang, Jawa Barat, Kamis 19 Oktober 2023 tengah malam.

Polisi membawa tersangka Muhammad Ramdanu atau Danu dalam prarekonstruksi itu untuk mencari gambaran seperti apa kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu.

Saat proses prarekonstruksi, rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti dipenuhi petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat. Dipimpin langsung Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak.

Dalam prarekonstruksi ini, polisi menghadirkan tersangka Muhammad Ramdanu atau Danu dengan dikawal ketat belasan polisi tanpa berseragam.

Menurut Kombes Pol Surawan, jika agenda prarekonstruksi tersebut untuk melihat ulang peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amelia dari tersangka Danu. Prarekonstruksi ini dilakukan polisi untuk mencari gambaran tentang peristiwa pembunuhan tersebut. 

Halaman:
1 2
      
