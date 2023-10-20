Mimin, Istri Muda Yosef Syok Jadi Tersangka Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

SUBANG - Mimin Mintarsih, istri muda Yosef mengaku syok saat mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirreskrimum Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.

Mimin mengaku sama sekali tidak tahu sama sekali terkait pembunuhan tersebut. Apalagi sampai terlibat.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arighi Reksa Ratama serta Abi Aulia tinggal di rumah kakaknya. Baru pada Kamis 19 Oktober 2023, Mimin dan kedua anaknya kembali ke rumahnya di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Subang.

Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Mimin dan kedua anaknya hanya diberlakukan wajib lapor seminggu dua kali oleh Polda Jabar. Aktivitas mereka pun kini normal. Bahkan, Arighi sudah kembali bekerja.

Namun, akibat penetapan tersangka yang mendadak setelah dua tahun kasus pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terjadi, Mimin mengaku syok dan kaget.