HOME NEWS JABAR

Kapal Nelayan Dihantam Ombak di Pantai Cikakap, Satu Orang Hilang

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:17 WIB
Kapal Nelayan Dihantam Ombak di Pantai Cikakap, Satu Orang Hilang
Kapal nelayan (Foto: dok Basarnas)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah kapal nelayan dilaporkan dihantam ombak sekitar pukul 02.00 WIB di Pantai Cikakap, Kampung Cikakap, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Minggu 22 Oktober 2023.

Akibatnya, satu orang anak buah kapal hingga kini masih hilang.

Informasi yang dihimpun, kecelakaan tersebut menyebabkan nakhoda dan seorang ABK terhempas keluar dari kapal.

Untungnya, satu orang berhasil menyelematkan diri sedangkan satu lainnya masih dalam pencarian Tim SAR Gabungan.

Adapun korban selamat atas nama Junedi Afrianto (23), warga Blok Bendungan, Kelurahan Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu.

Telusuri berita news lainnya
