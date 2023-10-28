Perindo Pastikan 65 Persen Kemenangan Ganjar - Mahfud di Kaltim

SAMARINDA - Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan kemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 65 persen di Kaltim.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim), Hamdani dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pembekalan DPD Partai Perindo di Samarinda, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya, Perindo Kaltim akan menggunakan cara-cara sejuk untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

"Kita siap mengikuti semua arahan Partai Koalisi Kaltim, yang diketuai oleh Bapak Safaruddin. Kita tegaskan mampu memperoleh 65 persen suara di Kaltim, yang penting sejuk dan lancar-lancar saja," katanya.

Dijelaskan dia, pasangan calon Ganjar - Mahfud adalah sosok yang intelektual. Menurutnya, masyarakat Kaltim sudah sangat kenal bagaimana sepak terjang keduanya dalam dunia politik Indonesia. Dia meyakini, Ganjar - Mahfud sudah memenangkan hati masyarakat Kaltim.

"Saya kira masyarakat sudah bisa melihat bagaimana sosok Ganjar Mahfud. Keduanya sosok intelektual yang santun, masyarakat sudah paham itu," ujarnya.