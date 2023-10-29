Truk Rem Blong, Terguling dan Menimpa Satu Orang hingga Tewas Mengenaskan

Truk terguling dan menimpa satu orang hingga tewas mengenaskan (Foto : Istimewa)

KOLAKA UTARA - Sebuah truk Hino putih dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 9611 CE terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 21.45 Wita, Sabtu 28 Oktober 2023. Salah seorang helpernya tewas di tempat akibat tertimpa bodi truk.

Kasat Lantas Polres Kolut, Iptu Deda Wijaya menjelaskan truk dikemudikan oleh Syahrul Ramadhan (24), warga Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kolaka. Ia ditemani tiga orang helper melakukan perjalanan dari Kolaka menuju Kolaka Utara, salah satunya bernama Imran.

"Rem blong saat menuruni jalur Letter S Walasiho," ujarnya, Minggu (29/10/2023).

Truk hilang kendali dan sopir panik kemudian banting setir ke arah kanan jalan untuk menghindari armada terjun ke jurang hingga menabrak dinding jalan.

"Saat truk dalam posisi miring, salah salah satu helper bernama Imran membuka pintu dan melompat keluar," tuturnya.

Namun, Imran yang mencoba menyelamatkan diri, seketika tertimpa truk yang roboh ke arahnya. Ia meregang nyawa usai tertindih boks kendaraan.