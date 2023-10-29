Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Pelajar Bobol Warung, yang Dicuri Rokok Senilai Rp5 Juta

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:24 WIB
2 Pelajar Bobol Warung, yang Dicuri Rokok Senilai Rp5 Juta
Dua remaja ditangkap polisi lantaran membobol warung (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

LAMPUNG - Sebanyak dua remaja di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar, ditangkap polisi lantaran mencuri ratusan bungkus rokok di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Aksi pencurian itu terjadi pada Rabu (25/10/2023) sekitar pukul 06.00 wib. Kedua remaja tersebut mencuri ratusan rokok senilai Rp5 juta.

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat AKP Dailami mengatakan, kedua pelaku berinisial AT (14) warga Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik dan RS (16) warga Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

"Para pelaku ini masih berstatus pelajar," ujar Dailami dalam keterangannya Sabtu (28/10) malam.

Dailami menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku nekat melakukan aksi pencurian warung rokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam aksinya, kata Dailami, pelaku masuk ke warung korban dengan menjebol atap genteng lalu pelaku mengambil rokok berbagai merk berjumlah 123 Bungkus, kemudian kabur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement