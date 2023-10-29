2 Pelajar Bobol Warung, yang Dicuri Rokok Senilai Rp5 Juta

LAMPUNG - Sebanyak dua remaja di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar, ditangkap polisi lantaran mencuri ratusan bungkus rokok di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Aksi pencurian itu terjadi pada Rabu (25/10/2023) sekitar pukul 06.00 wib. Kedua remaja tersebut mencuri ratusan rokok senilai Rp5 juta.

BACA JUGA: Mendagri Bilang 7 Stakeholder Jadi Kunci Sukses Pemilu 2024

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat AKP Dailami mengatakan, kedua pelaku berinisial AT (14) warga Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik dan RS (16) warga Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

"Para pelaku ini masih berstatus pelajar," ujar Dailami dalam keterangannya Sabtu (28/10) malam.

Dailami menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku nekat melakukan aksi pencurian warung rokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam aksinya, kata Dailami, pelaku masuk ke warung korban dengan menjebol atap genteng lalu pelaku mengambil rokok berbagai merk berjumlah 123 Bungkus, kemudian kabur.