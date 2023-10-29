Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gelar Kelas Desain pada Pemuda Gowa

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:20 WIB
Relawan Ganjar Gelar Kelas Desain pada Pemuda Gowa
Relawan Ganjar gelar pelatihan desain pada Pemuda Gowa (Foto : Istimewa)
GOWA - Beragam upaya dilakukan para Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan kelas desain yang khusus diadakan kepada para pemuda desa.

Kegiatan tersebut digelar di Jalan Manggarupi Nomor 35, Kelurahan Batangkaluku, Kecamata Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Koordinator OMG Sulsel Rais mengatakan kelas desain itu bertema "Pemuda Desa Beriklan: Kelas Desain Menuju Eksistensi Desa Wisata".

"Kegiatan itu diikuti ratusan pemuda pemudi, dan mahasiswa dari berbagai wilayah," kata dia dalam siaran persnya, Minggu (29/10/2023).

Menurus Rais, kegiatan itu sengaja digelar agar para pemuda desa lebih paham beriklan menuju eksistensi desa wisata. Rais menjelaskan bahwa kegiatan itu juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi pemuda di desa agar lebih kreatif dan produktif.

