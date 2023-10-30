Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Umar Mita, Mualaf yang Pertama Kali Terjemahkan Alquran ke Bahasa Jepang

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:33 WIB
Kisah Umar Mita, Mualaf yang Pertama Kali Terjemahkan Alquran ke Bahasa Jepang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Umar Mita, yang lahir dengan nama Ryoichi Mita pada 19 Desember 1892 adalah seorang mualaf yang pertama kali menerjemahkan Alquran ke dalam Bahasa Jepang. Alquran dengan teks Arab pertama kali diterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang oleh Mita pada 1972.

Lahir dalam keluarga Samurai pemeluk Buddha di kota Chofu di Yamaguchi, Jepang, Mita lulus dari Yamaguchi Commercial College pada 1916, pada usia 24 tahun. Dia kemudian mengunjungi China dimana dia berhubungan dengan Muslim Tiongkok dan menyukai cara hidup mereka. Mita terkesan karena dia tidak melihat kehidupan komunitas seperti itu di Jepang.

Pada 1920, ketika dia berusia 28 tahun, Mita menulis sebuah artikel "lslam in China" di majalah Jepang yang disebut "Toa Keizai Kenkyu" (Jurnal Penelitian Ekonomi Timur Jauh). Hal Inilah yang membawa dampak pertama Islam terhadapnya, demikian dilansir Arab News.

Setelah itu, Mita bertemu dengan Haji Omer Yamaoka, orang Muslim Jepang pertama yang melakukan haji pada 1909. Setelah kembali ke Jepang pada tahun berikutnya, Yamaoka memulai perjalanan ekstensif melintasi pulau-pulau Jepang memperkenalkan dan menjelaskan Islam. Pada 1912, Yamaoka menulis dan menerbitkan sejumlah buku tentang perjalanannya melalui Arab dan tentang perjalanan Haji di Makkah.

Telusuri berita news lainnya
