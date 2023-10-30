Gesekan saat Nonton Organ Tunggal, 6 Pelaku Keroyok Pemuda hingga Tewas

Enam pelaku pengeroyokan hingga tewas di Pesisir Barat, Lampung. (Dok Polres Pesisir Barat)

PESISIR BARAT - Enam pemuda di Pesisir Barat, Lampung, ditangkap polisi lantaran melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keenam pemuda tersebut berinisial DF (21), EW (17), AS (20) yang merupakan warga Pekon Padang Raya, Kecamatan Krui Selatan. Berikutnya RS (20), warga Pekon Padang Haluan Kecamatan Krui Selatan, serta SY (20) dan GD (21) warga Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengatakan, penganiayaan itu terjadi di Jalan Kuala Stabas, Pasar Mulia, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (26/10/2023) malam.

Alsyahendra menuturkan, pengeroyokan itu berawal saat korban berinisial Lio dan teman-temannya pergi untuk menonton organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan pada Kamis (26/10/2023) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kemudian 4 teman korban yang sedang berjoget dihampiri beberapa orang tidak dikenal. Mereka lalu dipukuli sehingga berlari untuk menyelamatkan diri.

Lalu pelaku DF datang menghampiri korban Lio dan merangkul saksi JS. Kemudian saksi JS merasa risih dan meminta bantuan kepada korban Lio.

"Pada saat itu terjadilah keributan antara DF dan teman-temannya yang langsung memukuli Lio. Lalu korban Lio berusaha melarikan diri tetapi dikejar oleh rombongan DF dan teman-temannya," ujar Kapolres, Senin (30/10/2023).

"Warga sempat melerai dan membubarkan mereka, sekitar pukul 02.00 WIB warga dan JS serta teman-temannya menemukan korban Lio bersimbah darah mengalami luka berat dan sudah tidak bernapas," tuturnya.