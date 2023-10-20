Ayah 2 Anak di Surabaya Babak Belur Dikeroyok Sekelompok OTK

SURABAYA - Seorang pria di Surabaya menjadi korban pengeroyokan belasan orang tidak dikenal (OTK). Ironisnya, peristiwa ini terjadi di samping Mapolrestabes Surabaya. Akibat kejadian tersebut, bapak 2 anak ini mengalami luka di sekujur tubuhnya.

Korban diketahui bernama Yusra Michael Valentino, warga Wiyung Surabaya. Pasca pengeroyokan yang dialaminya pada 3 Oktober 2023 lalu, dibantu kerabatnya, pria berusia 46 tahun ini berjalan tertatih-tatih sambil menahan sakit.

Tidak hanya itu, beberapa luka juga masih membekas di bagian tangan, kaki hingga punggung. Tindakan pengeroyokan yang dialami Yusra terjadi di samping Mapolrestabes Surabaya.

Korban saat itu bersama anaknya, tiba - tiba diadang sejumlah orang tidak dikenal yang langsung menghajarnya.

Para pelaku juga membawa korban ke suatu tempat/dan kembali melakukan penganiayaan hingga sekujur tubuh dan wajah korban mengalami luka. Bapak 2 anak ini juga sempat menerima ancaman akan dibunuh.

Yusra menduga aksi pengeroyokan oleh OTK ini atas suruhan mantan istrinya YL. Pasalnya, saat kejadian YL ikut bersama para pelaku.

BACA JUGA: Viral Video Dugaan Pengeroyokan Akibat Potongan Rambut saat Ospek di Malang

Korban juga menduga kejadian ini terkait pelaporan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban di Polsek Wawahan pada 2021. Di mana, saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polrestabes Surabaya.