Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ayah 2 Anak di Surabaya Babak Belur Dikeroyok Sekelompok OTK

Yudha Prawira , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:55 WIB
Ayah 2 Anak di Surabaya Babak Belur Dikeroyok Sekelompok OTK
Ilustrasi pengeroyokan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Seorang pria di Surabaya menjadi korban pengeroyokan belasan orang tidak dikenal (OTK). Ironisnya, peristiwa ini terjadi di samping Mapolrestabes Surabaya. Akibat kejadian tersebut, bapak 2 anak ini mengalami luka di sekujur tubuhnya.

Korban diketahui bernama Yusra Michael Valentino, warga Wiyung Surabaya. Pasca pengeroyokan yang dialaminya pada 3 Oktober 2023 lalu, dibantu kerabatnya, pria berusia 46 tahun ini berjalan tertatih-tatih sambil menahan sakit.

Tidak hanya itu, beberapa luka juga masih membekas di bagian tangan, kaki hingga punggung. Tindakan pengeroyokan yang dialami Yusra terjadi di samping Mapolrestabes Surabaya.

Korban saat itu bersama anaknya, tiba - tiba diadang sejumlah orang tidak dikenal yang langsung menghajarnya.

Para pelaku juga membawa korban ke suatu tempat/dan kembali melakukan penganiayaan hingga sekujur tubuh dan wajah korban mengalami luka. Bapak 2 anak ini juga sempat menerima ancaman akan dibunuh.

Yusra menduga aksi pengeroyokan oleh OTK ini atas suruhan mantan istrinya YL. Pasalnya, saat kejadian YL ikut bersama para pelaku.

Korban juga menduga kejadian ini terkait pelaporan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban di Polsek Wawahan pada 2021. Di mana, saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polrestabes Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement