Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dilimpahkan ke Kejari Indramayu, Begini Penampakan Panji Gumilang

Andrian Supendi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:10 WIB
Dilimpahkan ke Kejari Indramayu, Begini Penampakan Panji Gumilang
Panji Gumilang dilimpahkan ke Kejari Indramayu (Foto: Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menerima pelimpahan tahap II kasus penodaan agama yang menjerat sebagai tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, Senin (30/10/2023) sekitar pukul 11.20 WIB.

Kejari Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Bareskrim Polri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Panji Gumilang tampak mengenakan batik bernuansa hitam dan dibalut baju oranye tersangka. Tidak lupa, dia menggunakan kopiah hitam dengan kaca mata.

Saat memasuki Gedung Kejari Indramayu, terlihat Panji Gumilang tidak menggunakan tali tis untuk memborgol tangannya.

Sementara, Panji Gumilang sendiri ditutupi dengan jas berwarna hitam oleh tim pengacaranya, sehingga tidak tampak dalam kamera wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement