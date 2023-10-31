3 Fakta Menteri Basuki dan Ganjar Pranowo, Melepas Rindu hingga Teteskan Air Mata

MENTERI PUPR, Basuki Hadimuljono terlihat sedih saat berbincang dengan Calon Presiden Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo. Dalam unggahan foto juga tampak Ganjar tengah menghibur pria yang kerap dipanggil Pak Bas tersebut.

Foto ini diketahui diunggah pada akun Instagram Ganjar Pranowo. Dalam caption foto tersebut ganjar menuliskan adanya kesedihan. “Selalu merindu dan akan selalu berjalan bersama,” tulis Ganjar. Berikut sejumlah faktanya:

1. Keduanya Peluk hingga Meneteskan Air Mata

Ganjar Pranowo terkejut saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memeluknya hingga meneteskan air mata. Hal tersebut menanggapi perihal viral Poto Ganjar berdua dengan Basuki Hadimuljono. Nampak dalam unggahan poto tersebut, Basuki terlihat sedih.

"Saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama beliau meneteskan air mata terus saya dipeluk kencang sekali. Tapi saya sebenarnya 'mas mas tenang saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya," kata Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).

2. Bersahabat Sejak Lama

"Tapi beliau bersahabat dengan saya, soalnya lama sekali," kata Ganjar Pranowo.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar menjelaskan bahwa saat itu keduanya tengah mengobrol mengenai infrastruktur.“Obrolan antara dua anggota Kagama. Saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur, saya ngaji sama beliau," kata Ganjar.