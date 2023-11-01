Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Konfirmasi Serangan di Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza dan Tewaskan Komandan Senior Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |06:35 WIB
Israel Konfirmasi Serangan di Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza dan Tewaskan Komandan Senior Hamas
Israel konfirmasi serangan udara di kamp pengungsi Jabalia di Gaza (Foto: BBC)
GAZA - Militer Israel membenarkan bahwa jet-jet tempurnya melakukan serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia di Gaza.

Juru bicara Pasukan Pertahanan israel (IDF) Daniel Hagari telah mengkonfirmasi bahwa jet tempur Israel melakukan serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia di Gaza, yang menurutnya menewaskan komandan senior Hamas Ibrahim Biari dan menyebabkan runtuhnya infrastruktur bawah tanah Hamas.

Gambar dari tempat kejadian menunjukkan kawah besar dan bangunan rata dengan tanah. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas dan seorang direktur rumah sakit mengatakan sedikitnya 50 orang tewas.

Kamp tersebut berada di bagian utara Gaza – sebuah wilayah di mana Israel telah memerintahkan warganya untuk meninggalkan kamp tersebut demi keselamatan mereka.

Dikutip BBC, pada Selasa (31/10/2023) pagi, Israel mengatakan pihaknya menyerang 300 sasaran di Gaza dalam semalam ketika serangan udara dan serangan darat terus berlanjut.

IDF mengatakan pasukan daratnya diserang oleh “teroris” dengan rudal anti-tank dan tembakan senapan mesin

Israel telah membom Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyebabkan sedikitnya 239 orang diculik sebagai sandera.

