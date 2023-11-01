Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Turki Serukan Mekanisme Keamanan Baru untuk Perdamaian Permanen Israel-Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:29 WIB
Presiden Turki Serukan Mekanisme Keamanan Baru untuk Perdamaian Permanen Israel-Hamas
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serukan mekanisme keamanan baru untuk perdamaian permanen di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan jalan menuju perdamaian permanen di Gaza harus dibuat antara Israel dan Hamas, dengan alasan bahwa ada kebutuhan untuk membentuk mekanisme keamanan baru melalui kerja sama dengan para ‘aktor’ di wilayah tersebut.

“Kami menyatakan bahwa keamanan tidak dapat dicapai dengan menembak dan menjatuhkan lebih banyak bom di Gaza; menumpahkan lebih banyak darah, membunuh lebih banyak anak-anak, dan menghancurkan lebih banyak rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan pasar,” terangnya, dikutip Anadolu Agency.

“Kami percaya bahwa Israel, yang tampaknya sudah kehilangan akal sehatnya dan bertindak seperti sebuah organisasi, harus dihentikan sesegera mungkin,” lanjutnya.

Dia mengatakan jika mekanisme keamanan seperti itu terbentuk, Turki siap mengambil tanggung jawab.

Dia menegaskan prioritas utama negaranya adalah mencegah pembantaian, yang sudah memasuki hari ke-25.

“Tujuan kami adalah mengeluarkan wilayah kami dari pusaran air yang telah menyeretnya ke dalamnya,” katanya.

“Pemerintah Israel, yang didukung oleh dukungan tanpa syarat dari Eropa dan Amerika, telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di depan mata seluruh dunia selama 25 hari,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement