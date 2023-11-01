Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

FBI Sebut Iran Rencanakan Pembunuhan Pejabat AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:01 WIB
FBI Sebut Iran Rencanakan Pembunuhan Pejabat AS
Direktur FBI Christopher Wray. (Foto: Reuters)
WASHINGTON - Iran berencana membunuh pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat (AS), klaim Direktur FBI Christopher Wray ketika ia memperingatkan peningkatan ancaman terorisme selama sidang Senat.

Dalam pernyataan pembukaannya kepada Komite Keamanan Dalam Negeri pada Selasa, (31/11/2023), Wray mengatakan ancaman terorisme di AS telah meningkat sepanjang 2023, namun telah meningkat “ke tingkat yang lebih tinggi” karena konflik antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

Dia menambahkan bahwa FBI percaya serangan mendadak yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.400 warga Israel, dapat menginspirasi “ekstremis kekerasan” lainnya untuk melakukan serangan terhadap orang Amerika “dalam kehidupan sehari-hari mereka.”

Wray lebih lanjut mengklaim bahwa Iran, yang digambarkannya sebagai “negara sponsor terorisme terbesar di dunia,” sebelumnya secara langsung atau tidak langsung telah “melakukan upaya pembunuhan terhadap para pembangkang dan pejabat tinggi pemerintah AS, termasuk di sini, di tanah Amerika. ”

Kepala FBI juga mengatakan kelompok militan Lebanon Hizbullah, yang ia gambarkan sebagai “mitra strategis utama Iran,” memiliki sejarah beroperasi di wilayah AS “selama bertahun-tahun,” termasuk dengan “mendapatkan uang dan senjata, dan memata-matai.”

Wray menyatakan bahwa FBI secara aktif memantau kelompok-kelompok ini dan niat mereka di AS, sambil memperingatkan bahwa kepentingan dan infrastruktur penting Amerika telah menjadi sasaran serangan siber dari Iran serta aktor non-negara. Hal ini pada akhirnya bisa meningkat menjadi “serangan kinetik” jika konflik Timur Tengah meluas, klaim kepala FBI itu sebagaimana dilansir RT.

