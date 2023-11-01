Siswa Kelas 3 SD Jadi Korban Bullying hingga Patah Tulang, Guru Ikut Mengintimidasi?

SUKABUMI - Seorang siswa sekolah dasar (SD) di Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban perundungan atau bullying oleh temannya sekolahnya. Akibatnya, tangan kanan korban mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi di rumah sakit.

Korban berinisial NCS, seorang siswa kelas tiga salah satu sekolah dasar di Kota Sukabumi. Korban yang masih berusia 9 tahun ini mengalami patah tulang diduga karena mengalami bulying atau perundungan oleh teman- teman sekolahnya.

Korban pun harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atasnya patah dan bergeser. Usai kejadian itu, korban mengalami trauma dan saat ini tidak mau sekolah lantaran takut oleh teman-temannya.

Menurut ayah korban, peristiwa itu terjadi pada Februari 2023. Awalnya, korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada dirinya. Namun, saat didesak korban akhirnya mengaku bahwa telah didorong oleh dua temannya saat sedang berjalan masuk ke ruang kelas.

Usai kejadian itu, korban mendapat ancaman dari kedua terduga pelaku untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Bahkan, korban juga diintimidasi oleh gurunya agar tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada orangtuanya.

Korban disuruh gurunya berbohong bahwa kejadian itu akibat kecelakaan saat bermain bersama kedua temannya.